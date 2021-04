‘Nagelsmann verruilt RB Leipzig voor recordbedrag voor Bayern’

In Den Bosch spelen de Spelen nog geen rol

26 april De een geeft een ‘snelcursus masterclass’ tussen de hindernissen, de ander springt zich in de Grote Prijs naar een vijfde plaats in een veld met toppers. Onderweg naar Tokio vervullen de Twentse springruiters Jeroen Dubbeldam en Willem Greve ieder een andere rol tijdens The Dutch Masters in Den Bosch.