Nagenieten van zege Van Baarle in Roubaix: emoties lopen hoog op bij ploegleider Knaven

Knaven, zelf winnaar van Parijs-Roubaix in 2001, genoot in de ploegleiderswagen zichtbaar van het optreden van zijn landgenoot. De oud-coureur van onder meer TVM hield het niet droog terwijl hij Van Baarle luid aanmoedigde, zo tonen de beelden hierboven aan.

Van Baarle besefte nauwelijks wat er gebeurd was, zo vertelde hij na afloop: „Ongelofelijk. Ik kon het niet geloven toen ik de velodrome op kwam. Ik keek of er anderen aankwamen, maar ik was helemaal alleen. Het is heel gek.”