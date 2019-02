Nani transfervrij van Sporting Lissabon naar Orlando City

Anticlimax: na een kwartet aan goals is Dalmau nu geschorst

9:19 ALMELO - Adrián Dalmau had zaterdag de avond van zijn leven. Hij scoorde vier keer tegen Fortuna Sittard en zag Heracles met 6-0 winnen. De Spaanse spits omarmde het tijdelijke heldendom in Almelo met een gelukzalige lach. Het enige minpuntje: de spits is geschorst tegen VVV-Venlo.