Nantes neemt dankzij perfect uitgevoerde counter punt mee uit Turijn

Union Berlin verrast vriend en vijand, maar met name zichzelf: ‘De waanzin gaat door, wat moet ik zeggen?’

Zelfs de spelers van het uitstekend presterende Union Berlin verbazen zichzelf. De ploeg van Urs Fischer blijft maar winnen dit kalenderjaar. Zes zeges in zes wedstrijden zorgen ervoor dat Union in februari nog op alle fronten actief is. De selectie en trainer zelf, maar ook legende Lothar Matthäus, weten niet wat er momenteel gebeurt in de Duitse hoofdstad.