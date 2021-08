Naomi Osaka druipt af na 41 (!) onnodige fouten, Alexander Zverev op dreef in Cincinnati

VIDEO Naomi Osaka barst in tranen uit op eerste persconfe­ren­tie sinds boycot na ‘intimida­tie’ journalist

17 augustus Naomi Osaka kreeg het op de digitale persconferentie van het WTA-toernooi van Cincinnati even te kwaad, nadat ze antwoord had gegeven op een vraag over haar moeizame omgang met de media. Ze vertelde hoe de steun van andere atleten op de Spelen haar daarbij had geholpen. Vervolgens veegde ze haar tranen weg en verliet kort de persconferentie, om daarna weer terug te keren.