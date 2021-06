Naomi Osaka laat ook Wimbledon schieten

Nadal ziet af van Wimbledon en Olympische Spelen: ‘Naar mijn lichaam geluisterd’

14:00 Rafael Nadal slaat Wimbledon over en doet ook niet mee aan de Olympische Spelen. De nummer 3 van de wereld maakte dat via Twitter bekend. ,,Zoiets is nooit een makkelijke beslissing, maar nadat ik naar mijn lichaam heb geluisterd en met mijn staf heb gepraat, begrijp ik dat dit de beste beslissing is”, aldus Nadal.