Napoli en Chelsea doen goede zaken in Europa League, Arsenal pijnlijk onderuit

Valencia won in Mestalla met 2-1 van FK Krasnodar uit Rusland, dat in de zestiende finales verrassend het Bayer Leverkusen van trainer Peter Bosz uitschakelde. Spaans international Rodrigo scoorde in de eerste helft twee keer voor Valencia, maar dankzij de goal van de Zweedse middenvelder Viktor Claesson in de 63ste minuut houden de Russen goede hoop om door te gaan. Een 1-0 overwinning in Krasnodar volgende week is genoeg om door te gaan naar de kwartfinales van de Europa League.