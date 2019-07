Napoli heeft Manolas binnen, De Ligt niet met Ajax mee naar Oostenrijk

TransferTalkDe transferperiode in Europa is in volle gang en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Napoli heeft Manolas binnen

Kostas Manolas is definitief speler van Napoli. De 28-jarige Griekse verdediger komt voor circa 36 miljoen euro over van AS Roma, waar hij vijf seizoenen speelde. Deze transferperiode deden beide clubs al eerder zaken. Toen bewandelde de Guineese international Amadou Diawara de omgekeerde weg. Hij werd door Roma voor zo'n 21 miljoen overgenomen van Napoli.

Ajax reist zonder De Ligt af naar Oostenrijk

Matthijs de Ligt reist in afwachting van zijn transfer naar Juventus niet met Ajax mee af naar het Oostenrijkse Bramberg. De Amsterdammers vertrekken met een selectie van 28 spelers. Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui, André Onana (Afrika Cup) en Nico Tagliafico (Copa América) maken nog geen deel uit van die groep. Zij beginnen later met hun voorbereiding op het nieuwe seizoen in verband met hun recente interlandverplichtingen.

Tijdens het trainingskamp staan er twee oefenduels gepland. Op zondag 14 juli oefenen de Ajacieden tegen Istanbul Basaksehir, de nummer twee van Turkije. De wedstrijd wordt afgewerkt in Mittersill en begint om 17:00 uur. Vier dagen later staat een duel met het Watford FC (18:00 uur) op het programma.

Berg komt Vilhena vergezellen bij FK Krasnodar

FK Krasnodar is deze transferzomer bijzonder actief. Eerder werden onder anderen Younes Namli (PEC Zwolle) en Tonny Vilhena (Feyenoord) uit de Nederlandse competitie weggeplukt. Dit duo krijgt nu gezelschap van een oud-eredivisiespeler: Marcus Berg komt transfervrij over van Al-Ain FC uit de Emiraten. De voormalig PSV‘er, inmiddels 32 jaar, is de vijfde versterking van Krasdonar. De formatie van Murad Musayev eindigde vorig seizoen als derde in de Russische Premjer Liga en plaatste zich derhalve voor de voorronde van de Champions League.

Honda terug in Venlo

Eén van de beste spelers in de clubgeschiedenis van VVV-Venlo is terug. Keisuke Honda houdt zijn conditie tijdelijk op peil bij de Venlonaren. De Japanse vedette speelde in 2008 en 2009 in Limburg. Hij maakte destijds veel indruk en werd voor zo'n negen miljoen euro verkocht aan CSKA Moskou. Daarna droeg Honda het shirt van AC Milan, het Mexicaanse CF Pachuca en zijn laatste werkgever was Melbourne Victory. De 33-jarige spelverdeler zit na zijn avontuur in Australië zonder club. Wellicht een buitenkansje voor VVV?

Vermaelen kan naar Qatar

Verscheidene Belgische media melden deze ochtend dat Thomas Vermaelen op het punt staat te verkassen naar Al-Arabi in Qatar. De 33-jarige verdediger zou zelfs al mondeling akkoord zijn over een verbintenis van één jaar, met optie op nog een extra jaar.



Vermaelen, die bij FC Barcelona een aflopend contract had, hoopt echter stiekem dat hem nog een aanbieding uit de Premier League wordt gedaan. Hij wil namelijk graag met de Rode Duivels het EK 2020 halen, en vreest uit beeld te raken als hij in 'de zandbak’ gaat voetballen.



Vermaelen heeft natuurlijk al wat sporen achtergelaten in Engeland. Van 2009 tot 2014 speelde hij voor Arsenal.

Pikante transfer Garry Rodrigues afgerond

Garry Rodrigues keert definitief terug naar Istanboel. De geboren Rotterdammer gaat spelen voor Fenerbahçe, dat de 28-jarige aanvaller voor twee jaar huurt van Al-Ittihad. Het is een pikante transfer, want Rodrigues speelde tot een half jaar geleden nog voor Galatasaray, de stadgenoot en grote rivaal van Fenerbahçe.

De Rotterdammer met Kaapverdiaanse roots beleeft een grillige carrière. Rodrigues speelde in de jeugd voor Feyenoord, maar hij wist daar niet door te breken. Via een aantal amateurclubs kwam hij alsnog terecht in het profvoetbal, waar de aanvaller speelde voor FC Dordrecht, Levski Sofia, Elche en PAOK Saloniki. Begin 2017 haalde Galatasaray hem naar Istanboel. Met de Turkse topclub werd Rodrigues een jaar later kampioen.

De vleugelspits verhuisde begin dit jaar voor zo’n 10 miljoen euro naar Al-Ittihad. Rodrigues ondertekende een contract voor 4,5 jaar in Saudi-Arabië, maar hij komt nu al niet meer voor in de plannen van de trainer. De Rotterdammer keert daarom terug naar Istanboel, maar dan wel bij Fenerbahçe dat tevens een optie tot koop bedong.

Heerenveen dicht bij vastleggen linksbuiten

Volledig scherm Chidera Ejuke. © Getty Images SC Heerenveen hoopt zich op korte termijn te versterken met het Nigeriaanse talent Chidira Ejuke. De 21-jarige Ejuke voetbalde de afgelopen drie seizoenen voor de Noorse club Valerenga.



Heerenveen is al langer op zoek naar een linksbuiten, nadat de optie in het contract van Dennis Johnsen niet werd gelicht. Ejuke kan echter ook op meerdere posities in de aanval uit de voeten. Gerry Hamstra, technisch manager van Heerenveen, onthield zich gisteren van commentaar.



Mocht Heerenveen erin slagen Ejuke te contracteren, dan lijkt de club op voorhand uitstekende zaken te doen. Meerdere clubs zijn in de markt voor de voormalig jeugdinternational van Nigeria en hebben een bod op de vleugelaanvaller uitgebracht. Lazio was een van die clubs, maar de Italianen wilden Ejuke bij een overgang meteen verhuren. Daar is de deal op afgeketst.



Heerenveen heeft naar verluidt de beste papieren voor Ejuke. De speler is zelf ook overtuigd geraakt van de plannen die de club met hem heeft. Ejuke ziet Heerenveen als de ideale vervolgstap in zijn carrière.



Tegenover de mogelijke komst van Ejuke staat het vermoedelijke vertrek van Jizz Hornkamp (21) en Vanja Drkusic. Beiden mogen uitkijken naar een andere club. Momenteel is er in elk geval één club geïnteresseerd in Hornkamp. FC Den Bosch ziet in hem een bruikbare spits voor het nieuwe seizoen. Drkusic (19) gaat naar verluidt deze week op stage bij FC Oss.

Brands strikt Delph

Marcel Brands lijkt zijn derde speler binnen te gaan halen bij Everton deze zomer. Na de komst van de Portugese middenvelder André Gomes (25 miljoen euro van FC Barcelona, vorig seizoen al gehuurd) en de Deense keeper Jonas Lössl (transfervrij van Huddersfield Town) is het nu de beurt aan Fabian Delph. De linksbenige middenvelder zal voor zo’n 10 miljoen euro worden overgenomen van Manchester City. Daar speelde de twintigvoudig Engels international afgelopen seizoen twintig wedstrijden in alle competities. Delph, die ook als linksback uit de voeten kan, speelde eerder voor Leeds United en Aston Villa.

