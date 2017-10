‘Napoli misschien sterkste tegenstander ooit’

Trainer Pep Guardiola prees Napoli na afloop van het gewonnen duel in de Champions League (2-1) het graf in. Manchester City had, mits iets beter bij de les, tegen de koploper van de Serie A binnen een halfuur vier of vijf keer kunnen scoren. Dat de motor van zijn team haperde na een flitsende start, kwam in zijn ogen niet door lichtzinnigheid maar door de kwaliteit van de Italianen. ,,Ze speelden zo vreselijk goed”, zei de Catalaan.

Door Geert Langendorff

Napoli, zo ging hij verder, was ‘misschien’ wel het beste team dat hij ooit had getroffen. Een journalist die hem vroeg waarom City na de rust minder nadrukkelijk voor de dag kwam, kreeg een veeg uit de pan. ,,Denk je dat we tegen een stel kinderen voetbalden?”, klonk het cynisch. ,,We troffen een ongelooflijk sterk team en hadden een ongelooflijke prestatie nodig om ze te verslaan.”

Volgens Guardiola kan Napoli zich meten met teams als Real Madrid en Barcelona. ,,Ik denk dat ze een van de beste ploegen in Europa zijn. Ze hebben de kwaliteit om korte en lange passes te geven. Napoli is echt een van de beste ploegen die ik ooit ben tegengekomen. Ik ben zo ongelooflijk blij.” Guardiola ging nog verder met zijn lof door hen min of meer te tippen als kandidaat om de Champions League te winnen. ,,Blessurevrij is voor hen alles mogelijk.”

De Bruyne

City, nog zonder puntenverlies, wekte in de tweede helft de indruk de voet van het gaspedaal te halen. Veelvuldig slordig balverlies van normaliter foutloze spelers als Fernandinho en Kevin De Bruyne wezen op lankmoedigheid. De Belgische middenvelder vond zelfs tijd om ruzie te maken met de vierde official na een gele kaart voor een gefrustreerde reactie. Een interventie van David Silva en Fernandinho maakte hem nog bozer.

De Bruyne hanteerde hetzelfde recept als zijn trainer door het tegenovergestelde te beweren. ,,Ik bleef juist heel kalm”, zei hij over het incident, hoewel toeschouwers zijn hoofd vuurrood zagen kleuren. De suggestie dat er in de kleedkamer mogelijk het een en ander over was gezegd, wuifde hij niet weg. ,,Een discussie is altijd goed. Als topteam moet je dat doen om scherp te blijven.” Dat lukte net voldoende, al maakte City zich het onnodig lastig.