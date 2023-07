Nathan Aspinall en Joe Cullen blijven in race om titel op World Matchplay

Searle schakelde in de eerste ronde Raymond van Barneveld uit, terwijl Humphries in ronde twee te sterk was voor Dirk van Duijvenbode. Ook Michael van Gerwen en Danny Noppert strandden vroegtijdig. Van Gerwen schreef het toernooi vorig jaar op zijn naam, na eerdere titels in 2015 en 2016.



De halve finales van de 30ste editie van de World Matchplay staan zaterdag op het programma. Zondag is de finale in de Winter Gardens in Blackpool, waar wordt gestreden om de Phil Taylor Trophy. De naamdrager van de trofee won het toernooi liefst zestien keer.