Nationale allroundtitels voor Merel Conijn en Marcel Bosker

Conijn won de afsluitende 5000 meter in 6.58,36. Daarmee was ze ruim 5 seconden sneller dan Beune (7.03,98) die vroeg de aanval had gekozen. In de laatste rondjes versnelde Conijn en ze passeerde Beune alsnog. Conijn bleef haar concurrenten ruim voor. Wijfje kwam tot 7.14,65 en werd daarmee vierde op deze afstand.

Beune had eerder op de dag haar achterstand in het klassement op Beune verkleind met de zege op de 1500 meter. De 22-jarige schaatsster van Jumbo-Visma won in 1.55,90. Conijn beperkte de schade met een nieuw persoonlijk record van 1.56,28. Wijfje werd toen derde in 1.56,45.

Volledig scherm Merel Conijn © ANP

Met haar Nederlandse titel heeft Conijn zich ook verzekerd van deelname aan de WK allround, van 3 tot en met 6 maart in de Noorse stad Hamar. De Jong en Irene Schouten waren al geplaatst voor de wereldkampioenschappen.

Conijn greep op het olympisch kwalificatietoernooi met respectievelijk één honderdste van een seconde op de 3000 meter en een tiende van een seconde op de 5000 meter naast tickets voor de Olympische Spelen. Ze werd later wel net als Wijfje als reserve aangewezen voor de Spelen in Beijing.

Marcel Bosker

Schaatser Marcel Bosker is volgens verwachting voor de tweede keer Nederlands kampioen allround geworden. De 25-jarige schaatser van Jumbo-Visma begon met een grote voorsprong aan de afsluitende 10 kilometer en hield voldoende van die marge over. Het zilver was voor Beau Snellink, Kars Jansman greep het brons.

Bosker mocht op de 10 kilometer 19 seconden verspelen op Tjerk de Boer en 24 seconden op Snellink, nadat hij eerder op de dag de 1500 meter had gewonnen in 1.46,60. Snellink zorgde er met een persoonlijk record van 12.58,29 voor dat Bosker geenszins rustig aan kon doen. Met 13.13,38 eindigde Bosker op de 10.000 meter als derde achter zijn ploeggenoten Snellink en Jansman.

Volledig scherm © ANP

Voor Bosker is het zijn tweede allroundtitel. Hij werd in 2018 ook Nederlands kampioen. Daarna eindigde hij drie keer op rij als tweede.

Patrick Roest, de kampioen van vorig jaar, ontbrak net als vrijwel alle andere schaatsers die naar de Winterspelen gaan. Bosker deed als een van de weinige olympiërs wel mee aan de NK allround. De schaatser verklaarde dat hij dat vooral deed om nog eens een 1500 meter te rijden, de afstand waarvoor hij is aangewezen om te starten op de Olympische Spelen in China. Bosker komt daar ook in actie op de ploegachtervolging.

Bosker was net als Roest al zeker van deelname aan de WK allround in maart in de Noorse stad Hamar. Snellink mag zich als nummer 2 van de NK ook gaan voorbereiden op zijn debuut op de WK allround. De 20-jarige schaatser reist eerst nog als reserve mee naar de Olympische Spelen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze schaatsvideo's.