Nationale titel tweespan voor Letteboer uit Oud Ootmarsum

Raymond Letteboer is de nieuwe kampioen bij de tweespannen paard. De menner uit Oud Ootmarsum veroverde die titel tijdens het NK in Maasdijk.

Raymond Letteboer stond na de dressuur op de zesde plek. In de marathon had de menner uit Oud Ootmarsum zijn span goed voor elkaar en klom op naar de tweede plaats in het tussenklassement. Met een balletje en een kleine tijdsoverschrijding tussen de kegels moest hij afwachten of het eindresultaat goud of zilver zou worden.

Net naast podium

Antonie ter Harmsel, winnaar van de dressuur reed ook een goede marathon waarin hij zesde werd van de 23 deelnemende aanspanningen. Als laatste starter in de vaardigheid kon hij zich twee balletjes en wat extra tijd permitteren voor het goud. De druk bleek echter te groot, waardoor de menner uit Rijssen net naast het podium belandde en Letteboer als winnaar gehuldigd werd.

Weer een keertje tijd

Het was elf jaar geleden dat Raymond Letteboer voor het laatst Nederlands kampioen was. „Het was alweer een aardig tijdje geleden, dus het werd eigenlijk wel weer een keertje tijd”, sprak de winnaar lachend na afloop. „Het was een spannende wedstrijd en in de top zijn we momenteel allemaal aan elkaar gewaagd. Dat is wel mooi.”

De Nederlands kampioen van 2019, Stan van Eijk, begon vanaf de vierde plaats aan de vaardigheid. Hij bleef binnen de tijd en liet slechts één balletje van de kegel afrollen. Het leverde hem niet alleen de winst in de vaardigheid op, maar ook het zilver in het kampioenschap. Ton Vreugdenhil uit De Lier reed met twee derde plekken (marathon en vaardigheid) en een vierde plaats (dressuur) een constante wedstrijd, waardoor het brons voor hem was, op minimale afstand van het zilver.

NK Tweespannen

1. Raymond Letteboer (Oud Ootmarsum), 153,55

2. Stan van Eijk (Schinveld), 156,59

3. Ton Vreugdenhil (De Lier), 156,64