Nationale titel voor duatlete Heerink

De geboren Ootmarsumse triatlete had zich op het laatste moment nog aangemeld voor het NK in Spijkenisse, waar overigens regerend kampioene Sophie van der Most haar titel niet kon verdedigen. Heerink, inmiddels woonachtig in Amersfoort en uitkomend voor Hellas, was de snelste vrouw in het deelnemersveld. Na 10 kilometer hardlopen, 40 kilometer fietsen en nog eens 5 kilometer hardlopen finishte zij in een tijd van 2 uur 8 minuten en 53 seconden.