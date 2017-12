Nationale titels omnium voor Van Schip en Wild

Van Schip kwam na de puntenkoers juichend over de streep. De renner van Delta Cycling won overtuigend over vier onderdelen. Pim Ligthart werd tweede, Roy Eefting derde. Van Schip was er blij mee. ,,Eindelijk ben ik Nederlands kampioen, dat was me nog nooit eerder op een individueel nummer gelukt. Ik voelde me sterk, maar dat is niet altijd een garantie op succes op dit onderdeel. Maar ik heb niet te veel met mijn krachten gesmeten en zo gezorgd dat ik met een goede uitgangspositie de puntenkoers in ging. Toen kon ik het afmaken ook."