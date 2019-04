Nationale volleybaltitel voor Sliedrecht Sport heeft een Twents randje

De strijd om de titel kende dit jaar een vrij eentonig verloop. Sliedrecht Sport, de nummer één van de reguliere competitie, stak ook in de play-offs met kop en schouders boven alle teams uit. In een best-of-five rekende de ploeg van Koenen in drie duels af met tegenstander Sneek. Driemaal won de Zuid-Hollandse ploeg met 3-0.



Hoewel het nooit echt spannend werd in de finale tegen Sneek, werd het veroveren van de derde titel woensdagavond in Sliedrecht groots gevierd. Aanvoerder Carlijn Ghijssen-Jans: „We hebben een heel seizoen gepiekt en maken het in stijl af. Dat is genieten.”



De ploeg veroverde eerder dit seizoen al de Supercup, door het Vroomshoopse Eurosped te verslaan. Daarna volgde nog de beker. In de finale was tegenstander Apollo 8 uit Borne geen partij voor de Zuid-Hollanders.