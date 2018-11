Nations League: kansen voor Oranje, nieuwe crisis Duitsland en feest bij de kleintjes

Het Nederlands elftal heeft weer wat te winnen, Duitsland nadert een nieuwe voetbalcrisis en Georgië, Luxemburg, Kosovo en Macedonië verkeren in een jubelstemming. De Nations League lijkt dan niet het meest spannende toernooi, in de laatste week van de groepsfase staat er nog heel wat op het spel.

Groepshoofd

Bondscoach Ronald Koeman zei het eerder al: het belang van de Nations League is voor het Nederlands elftal vooral het afdwingen van een goede uitgangspositie voor de EK-kwalificatie. Dankzij de 3-0 zege op Duitsland ligt Nederland op koers om straks ook groepshoofd te zijn. Voor de Duitsers dreigt na het totaal mislukte WK in Rusland een nieuwe deceptie.



In december maakt de UEFA de balans op en gaat de top 10 van de Nations League in pot 1, de nummers 11 en 12 kunnen straks een in de EK-voorronde topland treffen. De huidige stand is:

Buiten de reguliere EK-kwalificatie biedt de Nations League een extra kans op plaatsing voor ‘2020’. De zestien groepswinnaars in de vier divisies – of de best geplaatste landen die zich nog niet geplaatst hebben – gaan door naar de play-offs. Daarin worden de laatste vier EK-tickets verdeeld. Daardoor is er voor de ‘kleine landen’ nog alles om voor te spelen, daarover later meer.

Titelstrijd

Volledig scherm Andrei Sjevtsjenko is ook succesvol als bondscoach van Oekraïne. Hier viert hij met Andrei Yarmolenko plaatsing voor divisie A na de 1-0 zege op Tsjechië. Rechts Taras Stepanenko. © Reuters Voor Oranje is het theoretisch nog mogelijk om groep 1 in divisie A te winnen. Zeges op wereldkampioen Frankrijk vrijdag in Rotterdam en maandag in Gelsenkirchen zouden volstaan. In dat meest gunstige geval mag Nederland volgend jaar juni meedoen aan de eindronde met die andere drie nummers 1 uit de hoogste divisie. Dat zijn op dit moment België, Portugal en Spanje.



Een niveau lager is Oekraïne als enige al zeker van een stap omhoog in de volgende editie. Rusland en Bosnië en Herzegovina liggen op koers, terwijl de spanning daar zit in groep 4. Denemarken en Wales ontlopen elkaar niet veel. Vrijdag nemen beide landen het in Cardiff tegen elkaar op, terwijl Christian Eriksen & co maandag nog Noord-Ierland treffen.

Degradatie

Volledig scherm In Parijs verloor Nederland van Frankrijk, dat koploper is en vrijdag aan een punt genoeg heeft voor plaatsing voor de halve finale. Hier legt Matthijs de Ligt het af tegen Olivier Giroud. © Pim Ras Met een gelijkspel tegen Duitsland is Nederland sowieso zeker van lijfsbehoud in divisie A. Ook met een puntje tegen Frankrijk kan het eigenlijk al niet meer misgaan. Vrijdag heeft ‘Les Blues’ bovendien aan een gelijkspel ook al genoeg voor de groepswinst. Toch is voorzichtigheid op zijn plaats: verliest Oranje twee keer dan is degradatie naar divisie B een feit. Nu staat Duitsland dus laatste. In de andere groepen bungelen op dit moment IJsland, Polen en Kroatië onderaan.

Kleintjes

In groep D is Finland dicht bij groepswinst, in divisie D maakt de Nations League echt wat los. Luxemburg op het EK? Het kan straks zomaar, dankzij de Nations League. Zullen in divisie A de meeste landen zich wel voor het EK plaatsen, in divisie D is dat natuurlijk anders. Op dit moment gaan daar Georgië, Luxemburg, Kosovo en Macedonië aan de leiding. Zij hebben alle nog nooit een EK meegemaakt.

Volledig scherm Door een 2-1 overwinning in de Nations League op Liechtenstein in oktober maakt Gibraltar nog altijd kans op het EK. Het zorgde voor euforische taferelen in het stadionnetje. © EPA Spanning zit hem in de laatste speelronden vooral in groep 4, waar koploper Macedonië (9 punten) de hete adem van Gibraltar en Armenië (beide 6 punten) al in de nek voelt. Voor Gibraltar – en ook Kosovo – is de Nations League toch al een feestje. De twee nieuwe UEFA-leden wonnen in dit toernooi voor het eerst competitieve duels en maken nu ook nog kans op een EK-ticket.

Mooie potjes

Kijkt u liever naar topvoetbal dan naar Gibraltar-Armenië? Los van Nederland-Frankrijk en Duitsland-Nederland is er komende week genoeg te zien. Donderdag is het bijvoorbeeld al Kroatië-Spanje, waarin de WK-finalist zich in Zagreb zal willen revancheren voor de 6-0 nederlaag begin september in Elche. Lukt dat dan wacht voor de Kroaten zondag de apotheose op Wembley tegen Engeland.