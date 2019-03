Navratilova onder de indruk van Andreescu: ‘Geen eendagsvlieg’

Tom Boere vrijdag onder het mes: ‘Anders groeit alles scheef aan’

16:42 ENSCHEDE - Om de pijn te onderdrukken slikt Tom Boere vier keer per dag paracetamol, plus een dosering Ibuprofen. De spits van FC Twente liep vrijdagavond in het thuisduel met FC Volendam een breuk in zijn kaak op en moet voorlopig vanaf de zijlijn toekijken. Vrijdag wacht hem ook nog een operatie, waarbij een plaatje in zijn kaak zal worden geplaatst. „Anders groeit alles waarschijnlijk weer scheef aan”, zegt Boere.