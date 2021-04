NBA geeft Kevin Durant fikse boete wegens homofobe uitspraken

Durant liet zich in een privéconversatie op Instagram met Rapaport van zijn slechtste kant zien, waarna de acteur de uitspraken openbaar maakte. De basketballer schuwde hierbij homofobe uitspraken niet. Durant en Rapaport liggen sinds eind vorig jaar met elkaar overhoop, nadat de acteur de draak stak met een interview waarin Durant alleen met ja of nee op vragen antwoordde.

,,Ik heb er spijt van dat mensen mijn taalgebruik hebben kunnen zien. Dat is echt niet wat ik wil dat de mensen van me zien of horen. Ik hoop de knop om te draaien en snel terug te keren op het veld’’, aldus Durant in een reactie.