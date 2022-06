NEC niet verder met Bony, Tévez wordt trainer, PSV laat doelman vertrekken

Hoe een pannenkoek met de bondscoach waterpolo­keep­ster Laura Aarts terug naar Oranje dreef

Waterpolokeepster Laura Aarts (25) stapte kort voor het vorige WK in 2019 uit de Oranje-selectie. Het topsportregime in Nederland paste niet meer bij haar. Ze speelde nog een jaar bij de Hongaarse topclub Dunaújváros en ging daarna studeren en spelen in UZSC-3. Tot ze in november een pannenkoek at met de nieuwe bondscoach Evangelos ‘Eva’ Doudesis, hij haar kietelde en ze nu weer met plezier international is. Een monoloog van de herintreder, in vijf aktes.

