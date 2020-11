Nederland bij World Cup uitgeschakeld na pijnlijke nederlaag tegen Duitsers

Video Duitse coureur Rast kampioen in DTM, Frijns derde in eindstand

15:36 De Duitse autocoureur René Rast heeft voor de derde keer de titel veroverd in de DTM, het Duitse toerwagenkampioenschap. De Audi-rijder won de slotrace op Hockenheim en verzekerde zich daarmee van de titel. Robin Frijns (Audi) kwam als vijfde over de finish en eindigde in het kampioenschap als derde.