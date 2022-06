Nederland door naar kwartfinale bij World Cup of Darts na winst op Ierland

Softbal: zes speelsters van Tex Town Tigers in Oranje

Maar liefst zes speelsters van Tex Town Tigers zijn door bondscoach Ferenc Jongejan opgenomen in het Nederlands softbalteam, dat speelt onder de naam Team Kingdom of the Netherlands. Lindsey Meadows, Dinet Oosting, Laura Wissink, Britt Vonk, Lizzie Clarijs en Annemiek Jansen spelen van 20 tot en met 26 juni op de Canada Cup, eind juli is het Europees kampioenschap in Spanje.

16 juni