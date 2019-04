Nederland kan niet voor wonder zorgen in Japan en degradeert

Oranje begon vanochtend vroeg al met een achterstand van 2-0 door verliesbeurten van Richèl Hogenkamp en Bibiane Schoofs in het enkelspel gisteren en slaagde er niet in de wedstrijd om te keren. Misaki Doi bezorgde Japan het derde en winnende punt met een duidelijke zege op Schoofs: 6-3 6-2.



Het vierde enkelspel tussen Nao Hibino en Hogenkamp werd niet meer gespeeld. Voor de vorm volgde er nog een afsluitend dubbelspel, waarin Demi Schuurs en Lesley Kerkhove zich kranig weerden, maar uiteindelijk verloren van Shuko Aoyama en Eri Hozumi: 3-6 6-3 6-10.



Het Nederlands team behoorlijk weggezakt in de Fed Cup. In 2016 speelden de tennissters nog de halve finales in wereldgroep I en behoorde Oranje tot de wereldtop. Het team moet volgend jaar vanuit de Europees/Afrikaanse zone weer zien op te krabbelen in het landentoernooi.



Captain Haarhuis kon in Osaka geen beroep doen op Kiki Bertens en Arantxa Rus. De beste speelsters van Nederland vonden een trip naar Japan midden in het gravelseizoen niet in hun schema passen. Bij Japan ontbrak Naomi Osaka, de nummer één van de wereld.