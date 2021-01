Nederland met kopman Kramer naar wereldbekerzege achtervolging

Nederland heeft tijdens de eerste wereldbeker schaatsen in Heerenveen goud behaald op de ploegachtervolging voor mannen. Onder aanvoering van kopman Sven Kramer finishte het drietal van Oranje in een tijd van 3.40,33 minuten. Dat was minder dan 1 seconde boven het ruim acht jaar oude baanrecord in Thialf (3.39,76). Olympisch kampioen Noorwegen eindigde in 3.41,62 als tweede en het brons ging naar Canada (3.41,71).

De Nederlandse ploeg bestond naast de 34-jarige Kramer uit de 23-jarige Chris Huizinga (beiden Jumbo-Visma) en de 19-jarige Beau Snellink (TalentNED). De specialisten Patrick Roest en Marcel Bosker, beiden eveneens van Jumbo-Visma, liet bondscoach Jan Coopmans nog even met rust. Dit duo werkte afgelopen weekeinde in Thialf de EK allround af, met goud voor Roest en zilver voor Bosker. Volgende week, bij de tweede en laatste wereldbeker van het seizoen, zal het tweetal met Kramer volgens de huidige planning wel weer aantreden in de ploegachtervolging.

Kramer ontbrak bij de EK allround. De 34-jarige Fries wist zich voor het toernooi, dat hij tien keer won, niet te kwalificeren. De twee wereldbekers in Thialf zijn ook voor hem een belangrijke test voor de komende WK afstanden half februari in Heerenveen, het sluitstuk van dit sterk aangepaste schaatsseizoen vanwege de coronacrisis. Kramer wil bij de wereldtitelstrijd voor goud gaan op de 5000 meter en de ploegachtervolging. Voor de Winterspelen van Peking 2022 koestert hij dezelfde ambities.

Vrouwen pakken zilver

De Nederlandse vrouwen hebben net naast het goud gegrepen op de achtervolging. Het trio van Oranje finishte in een tijd van 2.57,04. De Canadese ploeg was iets sneller: 2.56,71. Het brons was voor Noorwegen met een tijd van 2.59,24.

Namens Nederland verschenen Ireen Wüst, Carlijn Achtereekte en Melissa Wijfje op het ijs. Bondscoach Jan Coopmans hield Antoinette de Jong en Joy Beune aan de kant. Beiden kwamen in het afgelopen weekeinde nog in actie bij de EK allround, met goud voor De Jong en de vijfde plek voor Beune. Tijdens de tweede wereldbeker over een week in Thialf staat eveneens een ploegachtervolging op het programma.

Volledig scherm Ireen Wüst, Melissa Wijfje en Carlijn Achtereekte. © AP

Wüst mocht vorig weekeinde niet meedoen aan de EK allround. De vijfvoudige winnares had zich niet geplaatst voor dat toernooi. Met De Jong en Wijfje won Wüst vorig seizoen de Europese titel op de ploegachtervolging. Daarna reed dit drietal op de snelle ijsbaan van Salt Lake City een Nederlands record op dit onderdeel (2.52,65).

Japan is bij de vrouwen olympisch en wereldkampioen op de ploegachtervolging. De selectie van onder anderen bondscoach Johan de Wit ontbreekt echter in de Friese ‘schaatsbubbel’, die eerder deze maand werd ingesteld. De Japanse schaatsbond achtte het vanwege de coronaproblematiek niet raadzaam naar Nederland te reizen. China is om dezelfde reden thuisgebleven. Beide schaatslanden verschijnen derhalve bij de WK afstanden half februari in Thialf evenmin aan de start.