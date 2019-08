Nederland profiteert van slechte avond Oostenrijk en Turkije

Het begon al vroeg op de avond. Waar Feyenoord zich zonder problemen plaatste voor de play-offs van de Europa League, was Austria Wien minder succesvol. Apollon Limassol voorkwam met een 3-1 thuiszege dat het tussen een confrontatie kwam tussen de Oostenrijkers en PSV, dat de grootste moeite had met FK Haugesund. Oostenrijk heeft met LASK Linz in de voorronde van de Champions League wel nog een belangrijk ijzer in het vuur en ook Red Bull Salzburg is al zeker van plaatsing.



Tsjechië, de nummer 13 op de lijst van de UEFA, verloor vanavond liefst drie teams en maakt daarom een pas op de plaats. Mlada Boleslav kon het niet bolwerken tegen Steaua Boekarerst, Viktoria Plzen won maar zag Antwerp doorgaan en ook Sparta Praag werd uitgeschakeld in Turkije.



Dat de eredivisiekampioen van het huidige seizoen rechtstreeks naar de groepsfase van de Champions League was al duidelijk, zolang de winnaar van dat toernooi zich maar ook direct plaatst via de competitie. Nederland eindigde afgelopen seizoen als elfde op de coëfficiëntenlijst, maar begon dit voetbaljaar als nummer 12. Voorafgaand aan dit Europese seizoen werden namelijk de prestaties van het seizoen 2014-15 weggestreept en dat was - vergeleken met de concurrenten - een succesvol seizoen.