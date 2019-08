Nederland speelt thuis tegen Wit-Rusland in Fed Cup

In 2017 trof Nederland Wit-Rusland voor het laatst. In Minsk verloor de ploeg van captain Paul Haarhuis destijds met 4-1. Kiki Bertens was toen ook nog van de partij, maar de beste tennisster van Nederland liet de afgelopen ontmoetingen schieten.



Nederland werd op het laatste moment toegelaten tot de kwalificatieronde, omdat elfvoudig winnaar Tsjechië een wildcard ontving. Nederland was het hoogst gerangschikte land dat dit jaar in de play-offs van Wereldgroep II verloor.



Zestien landen strijden begin februari om acht plekken voor de Fed Cup Finals. Alleen finalisten Australië en Frankrijk en gastland Hongarije zijn naast Tsjechië al zeker van een finaleplek. Het landentoernooi heeft een nieuwe opzet gekregen met een finale met twaalf landen. Die finale wordt in april 2020 in Boedapest gespeeld.