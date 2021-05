Nederland uit veiligheidsoverwegingen niet naar EK baanwielrennen in Belarus

In Belarus worden al meer dan een jaar op hardhandige wijze protesten de kop ingedrukt door het regime van Alexander Loekasjenko. Honderden oppositieleden, dissidenten en demonstranten zitten gevangen. Volgens diverse mensenrechteninstanties is er sprake van marteling. Deze week werd de blogger en journalist Roman Protasevitsj uit een vliegtuig van RyanAir gehaald en afgevoerd door de Belarussische veiligheidsdiensten. Het leidde tot een storm van verontwaardiging. Er zullen naar alle waarschijnlijkheid sancties tegen het regime worden afgekondigd en er wordt niet meer naar en over Belarus gevlogen.

Het was voor de KNWU de vraag hóe de Nederlandse baanrenners in Belarus zouden komen en of ze er weer weg zouden kunnen komen. Daarnaast waren er al zorgen over de gevaren van corona: in Belarus zijn er niet of nauwelijks maatregelen om het virus in te dammen. Voor de teamsprinters - waaronder meervoudig wereldkampioen Harrie Lavreysen - was dat al eerder reden om het evenement te schrappen uit de voorbereiding op de Olympische Spelen. Vandaag besloot de KNWU in overleg met de coaches en de renners om helemaal niet naar het EK af te reizen.

Het is een besluit dat in eerste instantie is ingegeven door de veiligheidssituatie in Belarus, niet de politieke situatie. De KNWU wil niet alleen opereren en sluit zich aan bij het standpunt van NOC*NSF en Buitenlandse Zaken. Verder zoekt het de steun van wielerbonden van andere landen. Vandaag werd ook al bekend dat Duitsland ook geen selectie naar Minsk stuurt.

Donderdag overlegt de UEC - de Europese wielerbond - over de situatie in Belarus. Er zou een optie op tafel liggen om het EK te verplaatsen naar Kopenhagen, maar daarvoor is steun nodig van de leiding van de UEC. Die bond wordt al jaren gestuurd en bestuurd door een Oost-Europees machtsblok dat in januari blijkbaar ook geen probleem zag in het toewijzen van het EK aan Belarus.

