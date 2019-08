Nederland wint gemengde estafette op EK wielrennen

video PSV blundert: telefoon­num­mer Frank Lammers per ongeluk onthuld

15:26 Frank Lammers heeft noodgedwongen een nieuw telefoonnummer genomen, omdat zijn nummer per ongeluk is te zien in een filmpje van PSV. In de ludieke video zet Frank Lammers als zijn Undercover-personage Ferry Bouman voetballer Donyell Malen aan tot een contractverlenging.