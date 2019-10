Nederland wint medailleklassement: vijf keer goud, vier keer zilver, vier keer brons

Melissa Debackere wint Conrad Twente Rally

18:25 HENGELO - De 35ste editie van de Conrad Twente Rally in Hengelo is gewonnen door Melissa Debackere. In haar Soda Fabia R5 had ze geen moeite met het slechte weer en wist de Belgische de nummer twee, Kevin van Deijne, voor te blijven. Het verschil was 1.37 minuut. Jim van den heuvel kwam als nummer drie binnen.