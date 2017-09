Nederland zorgt voor unicum met drie keer goud op WK

regiosport Pelupessy wil met HVV Hengelo uit de gevarenzone blijven

22 september HENGELO - Opnieuw begint trainer Michael Pelupessy (48) aan een pittige taak bij Hengelo. De oefenmeester moest afgelopen jaar zijn geplaagde ploeg in veilige haven zien te loodsen. Dat lukte. Dit seizoen wil Pelupessy in de vierde klasse ver van de onderste plekken wegblijven. Het streven is om in de middenmoot mee te draaien.