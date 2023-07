Nederlander Manuel (18) pakt wereldtitel in voetbalgame FIFA en verdient 300.000 euro

In 2006 was een Nederlander voor de laatste keer de beste bij het wereldkampioenschap van de voetbalgame die wordt geproduceerd door EA.

Bachoore rekende in de finale via strafschoppen af met zijn tegenstander Mark Zakhary (19) uit Australië. De eindstrijd ging over twee wedstrijden. Het eerste duel eindigde in 2-2. In de slotfase van de tweede wedstrijd maakte Zakhary in de slotfase gelijk. In de verlenging scoorde niemand en dus moest een penaltyserie voor de beslissing zorgen.

Ophef

Na afloop ontstond wat ophef over het feit dat de bewegingen van Zakhary op zijn controller te zien waren voor het publiek op het grote scherm. ,,Je kan dit aan- en uitzetten op het moment dat je de wedstrijd pauzeert. Maar tijdens de strafschoppen kan dit niet meer”, aldus Bachoore, die zelf niet kon zien naar welke hoek Zakhary schoot of dook in de penaltyreeks. ,,Ik zie een ander scherm voor me. Dat grote scherm voor het publiek hangt achter mij. Ik was volledig gefocust op het nemen en stoppen van de penalty’s. Nadat de ik winnende binnenschoot, was ik verbaasd omdat hij en zijn manager boos waren. Even later hoorde ik pas waarom.”



In de halve finale was zijn controller óók te zien tijdens de strafschop­pen­se­rie op het grote scherm, maar toen hoorde je hem niet Manuel Bachoore

De organisatie van het toernooi heeft bevestigd dat Bachoore geen voordeel kon halen uit de ontstane situatie. ,,Ze hebben de video gedeeld van de strafschoppenserie. Daarop is duidelijk te zien dat ik en mijn manager alleen naar mijn eigen scherm kijken”, vertelt de Nederlander. ,,Het is trouwens de verantwoordelijkheid van de speler om de zichtbaarheid van de controller aan of uit te zetten. Daarnaast: in de halve finale was zijn controller óók te zien tijdens de strafschoppenserie op het grote scherm, maar toen hoorde je hem niet.”



Bachoore vond zichzelf vooraf niet de favoriet voor de wereldtitel. ,,Zeker niet. Ik speel vaker toernooien, maar er zijn grotere namen in deze wereld. Men dacht dat ik de groepsfase van het toernooi niet door zou komen omdat ik in ‘de poule des doods’ zat. Ik zat namelijk bij vier topfavorieten in poule. Ik wist er tóch doorheen te komen en vanaf dat moment nam mijn zelfvertrouwen toe.”

