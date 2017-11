Nederlander wint contract als tester van simulator bij McLaren

BLOG Columns & scoringsdrang

19:30 In het medialandschap van de sport gaat het al twee weken over de column van Jacques Brinkman in de Telegraaf. De voormalig hockeyinternational pleit daarin voor het vrijgegeven van doping en roept en passant dat de prestaties van Dafne Schippers in verband kunnen worden gebracht met het gebruik van doping.