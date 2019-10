Nederlanders bij Valencia: van Wilkes tot Rep en Hiddink tot Koeman

Na het succesverhaal van Wilkes in de sinaasappelstad was het bijna twintig jaar wachten op de volgende Nederlander in Valencia. Het werd Johnny Rep, die na vier jaar Ajax het shirt van ‘Los Ches’ aantrekt. Hoewel hij met Ajax alles won, was er ook voor hem in Spanje meer te verdienen. Een conflict over geld maakte na twee jaar – waarin Rep in Mestalla samenspeelde met onder anderen Mario Kempes – een eind aan zijn verblijf daar. Zijn volgende club werd Bastia.