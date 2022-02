Nederlanders klaar in enkelspel Rotterdam: Tallon Griekspoor maatje te klein voor Márton Fucsovics

Márton Fucsovics heeft de hoop op een Nederlandse toernooizege in Rotterdam in de kiem gesmoord. De Hongaar, vorig jaar verliezend finalist, gaf Tallon Griekspoor het nakijken: 6-4 7-6 (4). Na het verlies van Griekspoor zitten er geen Nederlanders meer in het enkelspelschema.

Nadat Botic van de Zandschulp vanochtend verrassend verloor van de Tsjechische qualifier Jiri Lehecky, was Griekspoor degene die de vaderlandse eer hoog moest houden. Griekspoor begon echter moeizaam aan zijn achtste finale. Hij serveerde in de openingsgame, kwam daarin 0-40 achter te staan, maar sleepte met vijf punten op rij alsnog de game binnen. Op 2-2 werd Griekspoor, die het serverend en op zijn forehand in het begin van de partij erg lastig had, alsnog gebroken. Fucsovics (30) liet de 25-jarige Haarlemmer daarna niet meer terugkomen in de set, ook al liep met name de forehand een stuk beter bij Griekspoor dan in de eerste helft van de set.

Dat Griekspoor ondanks het verlies van de eerste set wel beter was gaan spelen, bleek in set twee. De Nederlandse nummer 62 van de wereld behield aanvankelijk zijn servicegames simpeler en deed met name op zijn backhand weinig fout. In de eerste servicegame van Fucsovics kreeg de Noord-Hollander zijn eerste twee breekpunten van de wedstrijd. Die benutte hij niet en op 2-2 kreeg hij zijn eerste breekpunt van de set tegen. Dat poetste hij weg en ook omdat bij Fucsovics steeds meer slordigheden slopen in zijn spel rook de Nederlander kansen.

Het lukte echter niet om door te stoten en ondanks breekkansen aan beide kanten mondde de set uit in een tiebreak. Hoewel Griekspoor daarin in de vorige ronde tegen Denis Shapovalov excelleerde, bleek Fucsovics van een andere orde. Na minibreaks over en weer maakte Fucsovics op 4-4 de beslissende minibreak. Griekspoor gooide uit frustratie zijn racket op de grond; ook hij wist dat de wedstrijdpunten zich aan zouden dienen. Dat gebeurde inderdaad en op 6-4 serveerde Fucsovics de tiebreak en daarmee de wedstrijd gedecideerd uit.

Visum ,,Ik speelde vandaag beter dan twee dagen geleden. Toch verlies ik, dat is jammer. Dat is het verschil met het challengerniveau: op dit niveau moet je alle kansen pakken. Dat deed ik vandaag niet.”, aldus een balende Griekspoor, die bij Ziggo Sport ook zei zich nooit echt lekker in het toernooi te hebben kunnen tennissen. Op weg naar Amerika, waar de komende periode twee grote toernooien op de planning staan, zijn er voor Griekspoor ook nog de nodige problemen te overwinnen, zo bleek. ,,Ik heb nog steeds dezelfde problemen met mijn visum”, gaf de Nederlander te kennen. ,,Ik hoop dat ik die deze week kan oplossen, maar niks is nog zeker.”

In de kwartfinale speelt Fucsovics tegen Andrej Roeblev. De als tweede geplaatste Rus won zijn achtstefinalepartij eerder vandaag van de Zuid-Koreaan Soonwoo Kwon.

