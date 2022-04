Nederlanders spelen dag na overwinning van Van Gerwen een bijrol

Uitslagen en verslagen korfbal: NKC verrast met plek in play-offs om plek in hoofdklas­se

NKC verrast: de Nijverdalse ploeg gaat in de play-offs strijden om een plek in de hoofdklasse. Amicitia wint van CSL en handhaaft zich in de overgangsklasse. HKC staat eveneens in de play-offs. Rigtersbleek sluit de zaalcompetitie af met forse nederlaag.

12:20