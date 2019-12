Nederlands Elftal komt naar Twente in aanloop naar EK

DE LUTTE - Het Nederlands Elftal komt in aanloop naar het EK 2020 naar Twente. De KNVB heeft van 25 tot 29 mei een trainingskamp gepland in De Lutte bij Landhuishotel De Bloemenbeek. Het EK 2020 start voor Oranje op 14 juni in Amsterdam, waar het team van Ronald Koeman alledrie de groepswedstrijden speelt.

Het Twentse bezoek wordt deze woensdag bekendgemaakt door de KNVB in het volledige voorbereidingsprogramma in aanloop naar het eindtoernooi. Het trainingskamp in Twente zit tussen twee andere trainingskampen in. Naast De Lutte gaat Oranje ook een week in voorbereiding in Zeist en het Oostenrijkse Velden am Wörther See.

Koeman kent De Lutte

Het idee om een week in De Lutte te trainen komt ongetwijfeld uit de koker van bondscoach Ronald Koeman. Als trainer van Ajax, Southampton en Everton kwam de oefenmeester al eerder naar het Twentse landhuishotel als voorbereiding op het seizoen. Het is de eerste keer dat Koeman als bondscoach naar De Lutte komt.

Oefenwedstrijden

Oranje speelt in aanloop naar het EK twee oefenwedstrijden, nog voor het trainingskamp in het oosten. Op donderdag 26 maart wordt er geoefend tegen de Verenigde Staten in het Philips Stadion. Op 29 maart wordt de WK-finale van 2010 opnieuw gespeeld in Amsterdam, met een oefenwedstrijd tegen Spanje. De KNVB meldt dat er nog twee oefenwedstrijden aan het programma worden toegevoegd. Onduidelijk is nog tegen wie en wanneer.

Poule-indeling

Het Nederlands Elftal lootte Oostenrijk en Oekraïne als tegenstanders op het EK 2020. Een derde tegenstander moet nog duidelijk worden na play-offs, maar de kans is aannemelijk dat Roemenië de lijst van tegenstanders in poule C volmaakt. De eerste wedstrijd van Oranje is tegen Oekraïne op 14 juni om 21.00 uur.

Het EK 2020 wordt in landen door heel Europa gespeeld. Als gaststad speelt Oranje al zijn poulewedstrijden in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. De voorbereiding op het EK kende deze week een grote tegenslag, door de zware blessure en vermoedelijke afwezigheid van aanvaller Memphis Depay.

Programma

Het randprogramma rondom het trainingskamp in De Lutte is nog niet bekend. Er valt dus nog niet te zeggen of de trainingen van Oranje ook te bezoeken zijn voor het publiek.

De volledige selectie van het Nederlands Elftal voor het EK 2020 wordt uiterlijk 2 juni bekend.