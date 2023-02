Nederlands feestje op ABN Amro Open: ook Tallon Griekspoor bereikt tweede ronde

Met het publiek dicht op de baan was het al de negende zege in tien wedstrijden dit kalenderjaar voor de Nederlander. Hij won in januari zijn eerste ATP-titel in het Indiase Pune en bereikte de derde ronde op de Australian Open.

Tiebreak

Nederlands feestje

Van de enkelblessure was niks te merken bij Griekspoor. Hij ging in de tweede set vrolijk verder met waar hij gebleven was. Zijn servicegames verliepen solide, maar dat was ook zeker het geval bij de Zweed. Tot de achtste game. Bij een 4-3 voorsprong voor Griekspoor drukte hij door op de service van Ymer. Hij plaatste een break waardoor hij mocht serveren voor de wedstrijd. Griekspoor werd ietwat nerveus en maakte onder meer een dubbele fout. Ymer repareerde via een gelukkig netpunt de break. Op 6-5 ging het alsnog goed voor de Nederlander. Hij sloeg op zijn vierde matchpoint toe: 7-6(7), 7-5.