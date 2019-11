Nederlands kampioen Griekspoor stopt met tennissen

Vorig jaar was Griekspoor de nummer 205 van de wereld en dat was zijn beste ranking ooit. Hij sluit zijn carrière af als de mondiale nummer 469. Griekspoor maakte één keer zijn opwachting in de Davis Cup. In september 2018 verloor hij in Canada in drie sets (best-of-three) van de Canadees Milos Raonic.



Scott Griekspoor is de broer van de vijf jaar jongere Tallon Griekspoor, de nummer 180 op de wereldranglijst.