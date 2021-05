Nederlands succes in Thüringen: Wiebes wint slotrit, Brand wint de ronde

Wiebes, die rijdt voor Team DSM, hield in de sprint de Belgische Lotte Kopecky en de Zweedse Emilia Fahlin achter zich. Het was haar tweede ritzege in de Duitse koers. Brand, die eerder de tweede en de vijfde etappe had gewonnen, sprintte mee en werd zesde. In het eindklassement had ze 11 seconden voorsprong op Kopecky. De Deense Emma Norsgaard werd derde. Amy Pieters sloot de zesdaagse af als zesde.