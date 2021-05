Nederlands trauma, glijdende Terry en 34 strafschoppen in Griekenland: de meest bizarre penaltyreeksen van deze eeuw

29 juni 2000: Nederlands trauma in Amsterdam

Vraag een Nederlander naar de halve finale op het EK van 2000, en de kans is groot dat zijn haren recht overeind gaan staan. Wat een volksfeest in de eigen Amsterdam Arena moest worden, draaide uit op een nachtmerrie. Oranje komt na 120 minuten niet tot scoren tegen Italië. De Boer en Kluivert hadden dé kans om de wedstrijd te beslissen gekregen vanaf elf meter, maar ze faalden allebei. Het penaltytrauma werd nog groter in de serie, toen naast opnieuw De Boer ook Stam en Bosvelt misten. Geen finale voor Nederland in eigen land, wel voor Italië, dat die in verlenging verloor van Frankrijk.

21 mei 2008: glijdende Terry laat CL-winst liggen

Ongetwijfeld de meest heroïsche penaltyreeks ooit in een Champions League-finale. In Moskou moeten Manchester United en Chelsea vanaf 11 meter stip uitmaken wie de Cup met de Grote Oren pakt. De enige die bij United mist na vijf strafschoppen: Cristiano Ronaldo. Chelsea blijft vier keer foutloos en daardoor krijgt aanvoerder John Terry de kans om de Blues de eerste Champions League ooit te bezorgen. Het mocht niet zo zijn, Terry glijdt weg en raakt de paal. United tankt vertrouwen en faalt niet meer. Nicolas Anelka stuit bij de zevende strafschop op Edwin van der Sar. Tranen van geluk bij Ronaldo, Terry is ontroostbaar.

Volledig scherm Terry glijdt weg en laat de kans liggen om Chelsea de naar de winst te schieten. © EPA

2 mei 2009: Griekse bekerfinale met 34 strafschoppen, keepers trappen twee keer

Als de strafschoppenreeks tussen Villarreal en Manchester United van gisteren opvallend was, dan is de finale van de Griekse beker tussen Olympiakos en AEK Athene in 2009 helemaal bizar. Deze eindstrijd had werkelijk alles. Twee doelpunten in de extra tijd van de reguliere speeltijd, twee doelpunten in de verlengingen. Eindstand: 4-4. Onderweg waren ook nog eens drie rode kaarten gevallen. De penaltyreeks werd de kers op de taart van de meest memorabele Griekse bekerfinale ooit. In totaal waren er 34 strafschoppen nodig. Door de vele rode kaarten waren de keepers zelfs twee keer aan de beurt. Antonios Nikopolidis van Olympiakos scoorde ze allebei en stopte de laatste van AEK. Een ouderwets Grieks drama.

2 juli 2010: keeper Suarez en Ghanese droom spat uiteen op lat

Een penaltyreeks die eigenlijk bekender is door wat er zich aan het einde van de verlengingen afspeelde. In de kwartfinale op het WK 2010 stevenen Uruguay en Ghana op penalty’s af, tot de Afrikanen in de slotseconden van de verlenging nog een vrije trap krijgen. Stephen Appiah lijkt die bal binnen te werken, maar zijn bal wordt met een ultieme save van de lijn gehaald. Het enige probleem is dat de keeper van dienst Luis Suárez is. Rood voor Suárez en een strafschop voor Ghana is het resultaat. Asamoah Gyan krijgt de kans om Ghana naar de halve finale te schieten, maar hij raakt de lat. In de daaropvolgende penaltyreeks is Gyan de eerste die zijn verantwoordelijkheid neemt. Hij faalt dit keer niet, maar zijn ploegmaats wél. Sebastián ‘El Loco’ Abreu maakt het af voor Uruguay met een panenka. De Afrikaanse droom kon niet pijnlijker uiteenspatten.

2 maart 2013: Proto held en antiheld in Genk

België kent ook haar eigen penaltydrama. De reeks tussen Racing Genk en Anderlecht in de halve finale van de beker in 2013 staat in het geheugen van veel Belgen gegrift. In de Luminus Arena zijn liefst twintig strafschoppen nodig om te bepalen wie naar de finale mag. Genk krijgt twee keer de kans om het af te maken na missers van Denis Odoi en Milan Jovanoviç, maar Kalidou Koulibaly en Anele stuiten op een uitstékende keeper Silvio Proto, die vier pingels stopt. Tegelijkertijd wordt Proto die avond de antiheld. Wanneer de goalie van paars-wit zelf aan zet is, glijdt hij weg en trapt hij de bal in de tweede ring. Zijn collega László Köteles blijft vervolgens koelbloedig en schiet Genk naar de bekerfinale.

Volledig scherm De misser van Proto die Anderlecht in 2013 fataal werd. © BELGA

23 september 2014: Mignolet en Vossen in drama op Anfield

Liverpool-Middlesbrough in derde ronde van de League Cup. Eitje voor de Reds, zou je denken, maar de bezoekers verkochten hun huid héél duur. Middlesbrough dwingt een verlenging af en maakt daarin in de slotseconden opnieuw de gelijkmaker. Patrick Bamford klopt Simon Mignolet vanaf de strafschopstip. De penaltyreeks die erop volgt, heeft veel weg van die in Villarreal-Manchester United van gisteren. Bamford en Raheem Sterling missen in het begin, daarna worden 20 penalty’s achter elkaar raak geschoten. Doelmannen Mignolet en Jamal Blackman scoren zelfs bij elkaar. Uiteindelijk is het bezoeker Albert Adomah die bij een waanzinnige 14-13-stand dan toch onder de druk bezwijkt.

2 juli 2016: Zaza en Pellè halen lachers op hun hand

Duitsland wint op Euro 2016 in de kwartfinale van Italië na een epische reeks, waarin beide landen negen keer trappen. Achteraf is het niet de zege van de ‘Mannschaft’, maar wel twee Italiaanse missers waarover gepraat wordt. Simone Zaza faalde na een belachelijk trage aanloop, Graziano Pellè tekende dan weer voor een rollertje dat ook nog eens naast het doel van Manuel Neuer belandde. Van beide heren is vandaag geen spoor meer te bekennen in de ‘Squadra’, maar door deze missers zullen ze toch voor eeuwig in het geheugen van de Italiaanse voetbalfans en het internet zitten. Zij amuseerden zich destijds met het maken van memes van Zaza’s en Pellè's strafschop.

Volledig scherm Zaza trapt na een belachelijk trage aanloop over. © Photo News