Nederlandse clubs blijven winnen, punten stromen binnen

Coëfficiëntenranglijst

Zoals bekend geven de plekken 7 tot en met 10 de landskampioen van komend seizoen hoogstwaarschijnlijk een direct ticket voor de Champions League. Bovendien krijgen die landen ook één voorrondeplek in het miljoenenbal, even als een direct ticket voor de Europa League en twee voorrondeplekken voor dat toernooi.



Pas als Nederland dus stijgt naar plek zes op de coëfficiëntenranglijst, komen er nóg meer Europese tickets beschikbaar. Toekomstmuziek natuurlijk want het gat is nog groot, maar niets lijkt onmogelijk in de huidige flow van het Nederlandse voetbal.