Nederlandse dubbelspelers naar laatste vier

EK kan nog na zege handbal­lers op Estland

20:44 De Nederlandse handballers hebben in de kwalificatie voor het EK van 2020 een nuttige zege geboekt op Estland. De formatie van bondscoach Erlingur Richardsson won in Tallinn met 33-27. De zege betekende dat Nederland in ieder geval als derde eindigt in de groep.