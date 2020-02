Nederlandse ‘lucky losers’ laten 15.000 euro liggen: ‘Echt slecht dit’

Door Rik Spekenbrink



De Macedoniër Albot meldde zich vanochtend ziek af voor zijn eersterondepartij in Ahoy. Die stond gepland voor 11.00 uur op het center court, tegen de Italiaan Jannik Sinner. Tot zijn verrassing zag Krajicek vervolgens dat niemand zich had ingeschreven voor de ‘lucky loser list’. Dat is een lijst voor spelers die in het kwalificatietoernooi hebben gespeeld, maar daarin verloren. Zo ging een unieke kans verloren voor onder anderen vier Nederlanders: Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong, Miliaan Niesten en Ryan Nijboer. Krajicek probeerde vlak voor 10.00 uur nog contact met ze te krijgen. ,,Maar ze waren niet in de buurt en je moet je hier fysiek inschrijven voor 10.30 uur.”



Krajicek kon er met de pet niet bij. Op maandag en dinsdag waren er nog wel inschrijvingen voor de lijst. ,,Dit is zo’n gemiste kans. Zo veel toernooien hebben we niet in Nederland. Die spelers en hun coaches hebben kennelijk niet in de gaten gehad dat er op woensdag ook nog vijf eersterondepartijen staan gepland, met kans op afmeldingen. Ongelooflijk jammer, dit.”