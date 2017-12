Nederlandse mannen stellen orde op zaken in baanrecord

Sven Kramer, Koen Verweij en Jan Blokhuijsen legden de acht ronden op de Olympic Oval af in een tijd van 3.36,11. Dat was de tweede tijd ooit gereden op dit onderdeel en tevens een baanrecord.



Het ervaren trio, met Kramer als onbetwiste kopman, stelde met de imponerende race zo goed als zeker een startbewijs veilig voor de Winterspelen in februari in Zuid-Korea. Japan eindigde als tweede in 3.38,65 en Noorwegen belandde op de derde plek (3.38,95).