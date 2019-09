Nederlandse rallykampioen voert klassement aan in Hellendoorn

Het leidende duo werd voor de start van de 38ste editie van de grootste rallywedstrijd van het land gehuldigd voor het behalen van de nationale titel. Met nog twee rally’s te gaan in het Open Nederlands Rally Kampioenschap (ONRK) is de Hyundai-equipe Bob de Jong/Bjorn Degandt al zeker van de titel. N een foutloos gereden Omloop van Vlaanderen werd het kampioenschap voortijdig in hun voordeel beslist. De twee werden vlak voor de start van de Hellendoornse rally in de bloemen gezet.

Een goed begin dus van de wedstrijd. Dat kon zeker niet gezegd worden voor Pierre Brouwer en Paul Helmink. Hun Mitsubishi Lancer Evo X had al in de eerste klassementsproef in Rijssen te kampen met een kapotte versnellingsbak. Code 0 betekende voor het tweetal meteen einde oefening.

De eerste klassementsproef heeft een lengte van 13,9 kilometer. De Jong/Degandt had daar een tijd voor nodig van 6.18,9 minuten. Oud-winnaar Bernhard ten Brinke en zijn navigator Colsoul (België) volgenden in hun Skoda Fabia R5 EVO als de nummer drie op 3,8 seconden. De nummer twee in het klassement na de eerste proef is het duo Jasper van den Heuvel en Lisette Bakker op 1,5 seconden. Ook na de tweede klassementsproef in Markelo bleef de top3 ongewijzigd.