Nederlandse rensters grijpen op de Muur naast eindzege Lotto Belgium Tour

Tour de France: alle ploegen + renners en het complete rittensche­ma

9:29 De Ronde van Frankrijk start zaterdag in Brest. Mathieu van der Poel wil in het eerste weekeinde direct een gooi doen naar de gele trui. De troef van Alpecin-Fenix krijgt onder meer concurrentie van Wout van Aert (Jumbo-Visma) en Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step). Hoe ziet het rittenschema er precies uit en welke ploegen en renners nemen deel aan de Tour de France? Wij brengen het hieronder voor jou in kaart.