Nederlandse teamsprintsters beginnen EK baan met wereldrecord

Voorzitter KNWU ‘Wielergek’ Wouter Bos: ‘Fantas­tisch om talenten te vinden die in staat zijn grote ronde te winnen’

10:45 Een bloedfanatieke hobbyfietser was Wouter Bos al. De voormalig PvdA-leider werd maandag benoemd tot voorzitter van wielerbond KNWU. Bos (58) maakte indruk bij de vertrouwenscommissie die met meerdere kandidaten sprak. ,,Ik wil dit graag doen, was gemotiveerd en had me goed voorbereid.”