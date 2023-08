Nederlandse teamsprintsters grijpen net naast brons op WK, ook Roy Eefting mist podium op haar na

De Nederlandse teamsprintsters hebben op de eerste dag van de wereldkampioenschappen wielrennen naast een bronzen medaille gegrepen. In de troostfinale was China twee tienden sneller in Glasgow. Ook voor Roy Eefting was er geen eremetaal. Hij kwam net tekort en werd vierde op de scratch.

Kyra Lamberink, Hetty van de Wouw en Shanne Braspennincx keken in hun troostfinale na de eerste ronde direct al tegen een groot gat aan en hoewel het verschil kleiner werd, had China bij de finish genoeg marge over om er met het brons vandoor te gaan. Het goud ging naar Duitsland, dat in een wereldrecord (45,848) de Britse vrouwen versloeg.

Nederland werd vorig jaar ook al vierde, al was de beleving toen anders. Door een administratieve fout van de Nederlandse begeleiding moest in Saint-Quentin-en-Yvelines de frisse Van de Wouw op het laatste moment haar plaats afstaan aan Van der Peet, die onvoorbereid de fiets op moest. Nederland verloor van Groot-Brittannië met een verwaarloosbaar verschil van acht duizendsten. Bondscoach René Wolff, inmiddels vertrokken bij wielerbond KNWU, nam de schuld van het verkeerd doorgeven van de namen aan de jury op zich.

Bij de rensters was er vooral frustratie. Een jaar eerder misten ze de WK zelfs als regerend Europees kampioenen. Destijds vond de KNWU vanwege corona het niet verantwoord wedstrijden om de Nations Cup te rijden in Hongkong en Cali. De internationale bond UCI hield zich strikt aan de regels. Die schrijven voor dat continentale kampioenen alleen welkom zijn op de WK als hun land heeft voldaan aan de eis om aan ten minste een wedstrijd uit de Nations Cup te hebben deelgenomen.

Eefting mist het brons nipt

In de scratch, een wedstrijd over 15 kilometer, leek Roy Eefting lang in de ideale positie te zitten. Alex Vögel ging met vier ronden te gaan als eerste aan, maar de Zwitser viel net te vroeg stil. Eefting ging als tweede de laatste bocht in, maar zag nog twee concurrenten in de laatste meters aan hem voorbijgaan. Het goud was er voor William Tidball.

Nederlandse teamsprinters kennen goede dag

Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland onderstreepten hun gouden ambities door in de middag de snelste tijd neer te zetten in de kwalificaties. De mannelijke sprinters komen vrijdagavond weer in actie en hopen dan beslag te leggen op het goud.

Liveblog bekijk belangrijke updates Goud is voor Tidball De Brit komt als eerste op de streep, voor Kuboki (Japan) en Dens (België) Eefting wordt vierde Hij ging over Vögel heen, maar achter hem zijn er nog drie renners die meer energie over hebben. Geen medaille dus voor de Nederlander. Vier ronden nog Goud lijkt lastig te worden voor Eefting, want Vögel heeft een halve ronde voorsprong. Iedereen is weer bij elkaar Nog acht ronden. Wie weet zijn versnelling goed te timen? Twee mannen rijden weg Iedereen daarachter nu op een lint. Eefting lijkt zich nog niet al te veel zorgen te maken. Nog 24 ronden Het gaat nu een stuk harder in het peloton. Eefting weet hoe hij medailles moet scoren Hij werd in 2022 derde op de scratch op het WK. Dit jaar veroverde hij op het EK de zilveren medaille. Eefting in het peloton De Nederlander houdt zich rustig en kijkt, net als eigenlijk alle andere renners, voorlopig de kat uit de boom. De scratch is begonnen Roy Eefting is dus ook van start gegaan in een ijzersterk veld. Het is een wedstrijd over 15 kilometer. Duitsland naar het goud! Dat doen ze in een wereldrecord. Groot-Brittannië wordt afgetroefd met zeven honderdsten van een seconde. China pakt brons! Nederland was dichtbij, maar komt uiteindelijk ruim twee tienden tekort. De Chinezen pakten hun voorsprong vooral bij de start. Nederland vs. China We zijn onderweg in Glasgow! Eerst de troostfinale, daarna de finale Nederland en China gaan straks strijden om het brons. De avond loopt behoorlijk uit, dus het duurt nog wel een minuut of tien voordat de Nederlandse dames de baan op komen. Nederland naar strijd om het brons De teamsprintsters hebben de vierde tijd gereden en dat betekent dat ze het later vanavond tegen China mogen opnemen voor de derde plaats. Het zal dan wel een stukje sneller moeten dan zojuist.



1. Duitsland: 45.988

2. Groot-Brittannië: 46.078

3. China: 46.446

4. Nederland: 46.756 Nederland verslaat Nieuw-Zeeland Het trio Lamberink, Van der Wouw, Braspennincx is drie tienden sneller dan Nieuw-Zeeland. De tijd is een 46.756. is dat genoeg voor een plek bij de laatste vier? Daar staan de dames! Wie is er als eerste bij de streep? Kleine vertraging De baanwielrensters gaan iets later van start. Het vorige onderdeel loopt wat uit. Nederland zit in de eerste heat en zal dus direct in actie komen tegen Nieuw-Zeeland. Baanwielrensters hervatten dag in Glasgow, ook Eefting in actie We gaan vanavond Kyra Lamberink, Hetty van der Wouw, Steffie van der Peet, Shanne Braspennincx (althans, drie van de vier genoemde vrouwen) in actie zien op de teamsprint voor vrouwen, terwijl Roy Eefting voor een medaille gaat op de scratch. De Nederlandse teamsprinters reden eerder vandaag in de kwalificaties de vierde tijd, maar toen werd topper Braspennincx nog aan de kant gehouden. Ze nemen het straks op tegen Nieuw-Zeeland, dat goed was voor de vijfde tijd. Op de teamsprint starten drie rensters van wie er na elke ronde een afvalt. De derde renster zet na drie rondes de tijd. Rond de klok van 21.27 uur start Eefting op de scratch. Hij werd in 2022 derde op dit onderdeel op het WK. Dit jaar veroverde hij op het EK de zilveren medaille. Van den Berg dankbaar voor snelle tijd Baanwielrenner Roy van den Berg is blij met de snelle tijd op de teamsprint. De starter van het trio hervond op de Chris Hoy Velodrome in Glasgow zijn oude niveau. Van den Berg was vorig jaar drie keer door zijn rug gegaan en twijfelde over zijn toekomst. Het herstel vergde vele maanden en een andere trainingsaanpak. ,,Ik heb met onze fantastische staf een plan gebouwd dat prima aansluit op mijn lijf. Sinds januari ben ik klachtenvrij. Ik ben dankbaar dat het er nu uitkomt. Het team, maar net zo goed mijn gezin hebben me er doorheen gesleept." ,,Ze zeggen weleens: een stap terug en daarna twee vooruit", vertelt Van den Berg. ,,Ik heb wel vijf stappen terug moeten doen om te bereiken waar ik nu sta." Teamsprinters overtuigen in kwalificatie Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland laten in de kwalificaties op de teamsprint meteen zien wat hun plan is. De zogenoemde 'bullet train' is veruit de snelste in een tijd van 42,046 seconden. Australië, dat vorig jaar Nederland na vier wereldtitels op rij onttroonde, is bijna een halve seconde langzamer maar nog wel goed voor de tweede tijd. Voor de mannen gaat het toernooi vrijdagavond verder met de eerste ronde. Daarin neemt Nederland het op tegen China. Ook de finale is vrijdagavond. Van den Berg, Lavreysen en Hoogland willen hun hegemonie hoe dan ook herstellen.

