Nederlandse titel voor De Jong, Wijfje pakt WK-ticket

Melissa Wijfje had in Thialf ook alle reden tot juichen. Zij verzekerde zich met de derde tijd op de 5000 meter (7.04,47) van de tweede plaats in het eindklassement. Daardoor mag Wijfje met Ireen Wüst, die in Heerenveen alleen op zaterdag meedeed aan de NK sprint, en De Jong deelnemen aan de WK allround eind februari in Hamar. De onttroonde titelhoudster Carlijn Achtereekte won de 5000 meter met een tijd van 6.56,46. Ze pakte daardoor brons in het eindklassement.

Revanche

De Jong nam met haar tweede Nederlandse titel revanche voor haar grotendeels mislukte optreden bij de NK afstanden eind december in Heerenveen. Ze wist zich individueel niet te plaatsen voor de EK en WK afstanden. In tranen sprak De Jong amper een maand geleden haar grote twijfels uit over de tweede helft van het seizoen.



,,Ja, toen had ik een heel slecht gevoel”, gaf de Europees allroundkampioene van 2019 bij de NOS toe. ,,Nu huil ik tranen van blijdschap. Er is met deze Nederlandse titel een enorme ballast van mijn schouders gevallen. Mentaal ben ik weer sterk en in technisch opzicht rijd ik ook weer goed. Hier kan ik verder mee. Het is nu nog een kwestie van een optimale afstemming. Daar gaan we de komende tijd richting de WK allround nog aan werken.”



De Jong neemt eerst nog deel aan de wereldbeker in Calgary (7-8 februari) en gaat als reserve naar de WK afstanden in Salt Lake City (13-16 februari).