Nederlandse tophockeyster onder vuur na uitlachen fan op Instagram: ‘Je bent een dikke trol’

Wout Brama maakt in stilte zijn rentree bij FC Twente

17 februari HENGELO - Hij werd zaterdagavond door duizenden in een vol stadion toegezongen en daarvoor hoefde hij niet eens in actie te komen. Maandagavond maakte hij in de anonimiteit van een amateurveld daadwerkelijk zijn rentree bij FC Twente. Wout Brama deed dat in het tweede elftal, in de wedstrijd tegen Jong De Graafschap (0-2).