Nederlandse vrouwen pakken eerste wereldtitel teamsprint

Voor Nederland verschenen Janine Smit, Jutta Leerdam en Letitia de Jong op het ijs. Dit drietal had eerder dit seizoen ook al de wereldbekerrace in het Japanse Tomakomai gewonnen.



De teamsprint, een afvalrace over drie ronden, wordt voor de eerste keer op de WK afstanden afgewerkt. Smit ging als kopvrouw iets te snel van start, waardoor Leerdam en De Jong aanvankelijk wat moeite hadden om aan te haken. Na een half rondje had het Nederlandse trio het goede ritme en de juiste slag te pakken.



Leerdam nam na het uitstappen van Smit het kopwerk goed over, waarna De Jong het karwei in de laatste ronde sterk afmaakte. Ze begon met een voorsprong van 0,17 seconde aan haar laatste omloop en kwam met een marge van 0,92 seconde op nummer twee Canada over de finish. De winnende tijd was een baanrecord en Nederlands record.



De teamsprint is nog geen olympisch onderdeel.